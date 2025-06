Ceará é derrotado pelo Atlético-PI e deixa escapar acesso para a 2ª divisão do Brasileiro feminino

O Ceará foi derrotado pelo Atlético-PI por 3 a 0 e deixou escapar o acesso para a segunda divisão nacional do futebol feminino. As equipes se enfrentaram no segundo confronto das quartas de final da Série A3 do Brasileirão. Silmara, Dani e Lorena marcaram para as adversárias. As equipes se enfrentaram no Estádio Albertão, em Teresina, neste domingo (15). No primeiro duelo, os times ficaram no 2 a 2.

As donas da casa abriram o placar aos oito minutos com Silmara, que aproveita saída da goleira Lia para chutar. A bola ainda vai na trave e entra. O Ceará quase empatou em cabeceio de Natiele e, nos acréscimos, com Jojo, mas as anfitriãs seguiram com a vantagem até o intervalo.

O ténico Erivelton Viana fez algumas substituições, mas não conseguiu fazer com que a equipe melhorasse. Aos 36 minutos, o Atlético-PI ampliou o placar com Dani, que recebeu a bola na área e mandou para o gol. Lorena selou a vitória da equipe piauiense ao marcar o terceiro nos acréscimos. Com o resultado, as alvinegras seguem na terceira divisão do torneio em 2026.

CAMPANHA DO CEARÁ

O time encerrou a primeira fase da competição em segundo do Grupo A6, com seis pontos somados. Foram duas vitórias e uma derrota nesta fase. Nas oitavas de final, as Meninas do Voão eliminaram o Ypiranga-AP. Nas quartas, o Ceará empatou com o Atlético-PI, em casa até ser eliminado no Estádio Albertão, fora de casa.