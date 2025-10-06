Ceará conquista vice-campeonato na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

A Seleção Cearense de Beach Soccer Feminina conquistou o vice-campeonato da Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina, disputada em João Pessoa (PB), neste domingo (5). O time venceu Alagoas por 5 a 4, em uma partida equilibrada e de muita emoção na arena montada na Praia de Cabo Branco.

Os gols do Ceará foram marcados por Carol (2), Lili (2) e Thifanny. Com o resultado, a equipe encerrou sua participação com duas vitórias e uma derrota, garantindo o segundo lugar geral do torneio, atrás apenas da Seleção Brasileira, campeã, e à frente da Paraíba, que ficou em terceiro.

Além da conquista coletiva, o Ceará também teve destaque individual: Martinha, uma das principais jogadoras da equipe, foi eleita Atleta Revelação da competição, coroando sua boa atuação ao longo dos três jogos.

Legenda: Martinha foi eleita a atleta revelação do campeonato Foto: Hugo Soares / PWBG

Campanha do Ceará na competição

* Ceará 4x2 Pernambuco — Gols: Martinha, Lili, Thifanny e Bia

* Ceará 1x7 Brasil — Gol: Martinha

* Ceará 5x4 Alagoas — Gols: Carol (2), Lili (2) e Thifanny

Crescimento da modalidade

A campanha sólida reflete o crescimento da modalidade no estado e o trabalho da Federação Cearense de Beach Soccer na valorização do futebol feminino de areia. Esta foi a primeira participação oficial da seleção cearense na Copa das Seleções, que integrou o calendário do Paraíba World Beach Games 2025.

“Esse resultado é muito importante para o beach soccer feminino do Ceará. Mostra a força das nossas atletas, o trabalho da federação e o potencial que temos para continuar evoluindo. Enfrentamos seleções fortes, incluindo o Brasil, e saímos com a sensação de dever cumprido”, destaca Rennan Moura, diretor da Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS).

Com o vice-campeonato, o Ceará fecha sua participação com reconhecimento técnico e moral, reforçando o potencial do beach soccer feminino cearense no cenário nordestino e nacional.