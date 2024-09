Ceará confirma empréstimo de jovem zagueiro ao RB Bragantino; veja detalhes

Stanley Boateng, zagueiro do Ceará, está sendo emprestado ao Red Bull Bragantino até o dia 31 de janeiro de 2025, conforme divulgado pelo Alvinegro de Porangabuçu no início da tarde desta terça-feira (3).

De acordo com informações divulgadas pelo Ceará, o contrato prevê uma opção de compra do passe de Stanley Boateng por parte do RB Bragantino ao final do período de empréstimo do jogador de Gana ao time paulista.

“Sem agenda de competições oficiais Sub-20 até o fim desta temporada, o Alvinegro enxerga como ótima opção de vitrine e minutagem ao defensor de 19 anos”, disse o clube no anúncio do empréstimo.

Boateng tem 19 anos e chegou às categorias de base do Ceará na temporada 2023, tendo disputado o Brasileirão Sub-20, o Campeonato Cearense Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de uma partida pelo profissional, na Copa do Nordeste 2024.