Ceará chega na Bolívia para jogo com Jorge Wilstermann e realiza último treino hoje; veja cronograma

A delegação do Ceará desembarcou na Bolívia na noite desta terça-feira (25) para o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Em Cochabamba, o time encara o Jorge Wilstermann na quinta (27), às 19h15, pela rodada final do Grupo C. Na liderança da chave, o Vovô depende apenas de si para avançar.

Na véspera do confronto, seguindo o planejamento estratégico da diretoria alvinegra, o plantel irá treinar no Club AISB às 16h30 (horário local). A atividade é a última e deve definir a escalação titular sob comando do técnico Guto Ferreira.

Vale ressaltar que o grupo viajou sem o zagueiro e capitão Luiz Otávio. O atleta sentiu dores no joelho no Clássico-Rei de domingo (23) e segue em processo de recuperação.

Assim, Klaus e Jordan devem disputar posição ao lado do zagueiro Messias, soberano no setor. O atacante Stiven Mendoza, punido preventivamente pelo STJD, também pode entrar em campo devido à sanção ser válida apenas para eventos da CBF.

ROTEIRO DO CEARÁ NA COPA SUL-AMERICANA

Terça (25) | Viagem para Cochabamba [14h-18h55].

Quarta (26) | Treino às 16h30, no Club AISB.

Quinta (27) | Jorge Wilstermann x Ceará, às 19h15, no Félix Capriles.

Sexta (28) | Retorno de Cochabamba [2h-6h45].

Sábado (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, às 9h.

CENÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO CEARÁ

Vitória : com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô.

: com nove pontos, o Ceará ficará com 12 se vencer o Jorge Wilstermann. A pontuação não pode ser alcançada por nenhum dos adversários do Grupo C e garante vaga ao Vovô. Empate (depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada.

(depende de empate ou derrota do Arsenal): se empatar, o time fica com 10. Logo, precisa que o rival argentino, o 2º colocado no Grupo C com 8 pontos, não vença o Bolívar na última rodada. Derrota (depende de revés do Arsenal): nesse cenário, o Ceará pode se classificar, já que fica na liderança com nove, mais que o Arsenal, mas a mesma pontuação do Bolívar. Então, o saldo de gols definirá o classificado: hoje, o Vovô tem larga vantagem, em 4 contra -1.