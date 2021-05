Análise: Ceará mostra maturidade contra Bolívar e fica um passo da classificação na Sul-Americana

O Ceará ficou a um passo do sonho histórico na Copa Sul-Americana. Invicto após cinco rodadas, venceu o Bolívar nesta quinta-feira (20) e reassumiu a liderança do Grupo C. Na rodada final, encara o eliminado Jorge Wilstermann, na Bolívia, e esse cenário foi construído com maturidade no 2x0.

No duelo estratégico, o elenco alvinegro realizou leituras precisas das situações do jogo e conquistou o placar com méritos. Isso porque há qualidade no 1ª colocado do Campeonato Boliviano, mas o Vovô neutralizou as principais armas e investiu nas fraquezas em diagnóstico dentro de campo.

O aspecto mental é uma das armas do time de Guto Ferreira e foi exercida dentro de casa. Principalmente ao resistir à pressão adversária após 1x0 para sacramentar o resultado com chances até de goleada, não fossem as finalizações desperdiçadas por Jael e Jorginho.

Organização e precisão

O Bolívar iniciou o confronto ensaiando uma postura agressiva, com movimentações entrelinhas na frente da grande área. Sem a bola, pressionava o meio-campo e não cedia liberdade para Vizeu e Vina, as peças mais adiantadas do Ceará na formação defensiva 4-4-2.

Legenda: O Ceará abriu o placar no 1º tempo, com finalização de Lima Foto: Thiago Gadelha / SVM

O primeiro diagnóstico alvinegro foi pressionar a saída de bola para evitar a organização boliviana. Nesse momento, anulou a posse de bola e ficou com a maioria dos rebotes aéreos até assumir o volume diante do oponente atordoado.

Já com a bola, a leitura precisa foi a brecha no lado esquerdo da defesa visitante. Na compactação, o volante Villamil tinha dificuldade para acompanhar a velocidade de Pacheco e atrapalhava a recomposição. Após dois esboços, Lima recebeu fora da área e fez 1x0.

Resiliência e fôlego

A derrota eliminava o Bolívar, e havia compreensão da necessidade do resultado. O time se moldou do 4-1-4-1 para o 4-3-3 e resultou de novo encaixe da marcação alvinegra. Nesse momento, o ponto vulnerável do Ceará - as costas de Gabriel Dias - foram exploradas com perigo.

Legenda: Jael entrou no 2º tempo e auxiliou o Ceará na vitória Foto: Thiago Gadelha / SVM

O ímpeto foi revertido com a renovação de fôlego e força física, o segundo diagnóstico de Guto. Com o rival no campo ofensivo, o Vovô se adaptou para a transição e contou com peças como Saulo, Jael e Fernando Sobral para ganhar os duelos de 1x1 propostos pela marcação.

É fato: o aspecto físico do time cearense é um trunfo a cada partida. A retomada do controle resultou no gol de Vina, em pênalti. A goleada não veio pelo desperdício, mas a vitória traz à tona o objetivo da classificação.