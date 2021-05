Ceará pode ganhar milhões com classificação na Copa Sul-Americana; veja valores e custos

O Ceará Sporting Club tem uma decisão na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (27), quando enfrenta o Jorge Wilstermann-BOL na Bolívia, às 19h15. O confronto pode selar uma classificação histórica e inédita ao futebol cearense, mas também interessa aos cofres alvinegros: avançar às oitavas de final significa receber premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,77 milhões).

Os valores foram definidos pela Conmebol no início de 2021. A entidade congelou as cotas da Libertadores e ampliou os valores da Sula - agora com novo formato.

Por cada partida como mandante na fase de grupos, o time recebeu 300 mil dólares. Como o Vovô encarou também Bolívar e Arsenal de Sarandí, já somou 900 mil dólares (cerca de R$ 5,48 mi).

Logo, no cenário mais positivo, o time embolsará R$ 8,25 milhões com a participação, além da oportunidade de seguir avançando. As cifras são altas e externam a importância do torneio. Em período de recessão, as receitas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio financeiro.

Premiações da Copa Sul-Americana de 2021

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante.

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

Eliminados: US$ 120 mil (x8)

Oitavas de final: US$ 500 mil

Quartas de final: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

Vice-Campeão: US$ 2 milhões

Campeão: US$ 4 milhões

Valor total que um campeão pode receber (desde a fase de grupos): US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 37,7 milhões)

Custos da Sul-Americana

Vale ressaltar que a premiação serve também para custear os gastos com a própria competição. Com o calendário muito desgaste, a gestão do Ceará optou por voos fretados para os compromissos internacionais.

Legenda: O lendário estádio Hernando Siles é o principal da Bolívia, sendo também a casa da seleção local Foto: psyberartist

A logística inclui também hospedagens e exames diagnósticos para Covid-19. Em jogos na altitude da Bolívia, cilindros de oxigênio foram adquiridos para maior proteção dos atletas.

Esse investimento não será recompensado pela Conmebol. A entidade paga apenas as premiações.

Investimentos do Ceará com viagens na Sul-Americana