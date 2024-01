Barceló vê com naturalidade a pressão por gols no Ceará: 'Estou capacitado'

O atacante uruguaio Facundo Barceló foi apresentado nesta quarta-feira (17) no Ceará e não fugiu da responsabilidade sobre ser o 'homem gol' do time para a temporada 2024. Ele vê com naturalidade a pressão por gols no Vozão, e diz estar pronto para a missão de ser o 'camisa 9'.

"Penso que isso é normal, a torcida querer gols do atacante. O Ceará é uma equipe grande, e joguei em equipes assim no México, No Equador, foi assim no Guaraní (do Paraguai) também. É uma pressão que um atacante convive constantemente em uma equipe nova.

Ele marcou 14 gols pelo Guaraní na temporada passada e espera superar o número pelo Vozão. Mas sem não antes lembrar que o principal objetivo é o coletivo, são as metas do Ceará como clube.

"Marcar gols é algo que tenho como objetivo individual, mas o bjetivo principal é o Ceará, é o grupo. Mas quero colaborar também com gols. Sou um jogador com muita garra, entusiasmo, eu sai goleador do Guaraní do Paraguai e quero me superar aqui", disse ele.

Posicionamento

Barceló pode jogar de centroavante, centralizado, mas também sair da área. Quando o Ceará monitorou o jogador para contratá-lo, havia uma variação de funções ao longo dos jogos. E Barceló afirmou estar preparado para jogar em qualquer função no ataque, mas tranquilizou a torcida, dizendo que a maioria de seus gols são dentro da área.

"Vai muito do momento da partida, do jogo, com resto de equipe. Mas a grande porcentagem dos meus gols foram dentro da grande area e eu gosto disso. Vai depender o que o treinador, estou capacitado para jogar com um, dois ou três atacantes. Não será algo novo", finalizou ele.