Ceará anuncia zagueiro Willian Machado como primeiro reforço para 2025; veja detalhes

Através de suas redes sociais, o Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (6), o pré-contrato firmado com o seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do zagueiro Willian Machado, que chega com contrato até o fim de 2026. Na atual temporada, o jogador disputou a Série B pela equipe do Operário-PR.

Pela equipe do Paraná, marcou dois gols e deu uma assistência. Foram 49 jogos disputados na temporada. Além do torneio nacional, ele jogou a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense.

O defensor de 28 anos já tem passagem pelo futebol cearense, quando em 2020 defendeu as cores do Ferroviário, disputando o Campeonato Cearense e a Série C do Brasileiro. Canhoto, o zagueiro pode atuar também na lateral-esquerda. Ele foi líder de passes certos na Série B deste ano e agora deve disputar a elite do futebol brasileiro pela primeira vez.

Ficha técnica

Willian Estefani Machado (Willian Machado)

Posição: Zagueiro

Idade: 28 anos

Naturalidade: Meleiro/SC

Clubes onde passou: Fluminense do Itaum/SC, Brasil/RS, Maringá/PR, Foz do Iguaçu/PR, Ferroviário/CE, Botafogo/PB, Operário Ferroviário/PR e Ceará.