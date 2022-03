Ceará anuncia saída do volante Marlon

Volante Marlon acerta saída do Ceará e não faz mais parte do elenco. O anúncio foi feito pelo clube neste domingo (27). Nas redes sociais, o jogador de 32 anos publicou um vídeo durante o embarque no aeroporto.

Nesta temporada, o jogador atuou em sete partidas pelo Alvinegro. Foram quatro na Copa do Noreste, duas no Cearense e uma na Copa do Brasil. O pré-contrato com o Vovô começou em 1 de janeiro de 2021. O vínculo era de dois anos. Ao todo, foram 51 jogos vestindo a camisa Alvinegra.

Em nota, o clube anunciou a saída do volante e agradeceu "por todo o tempo de dedicação e deseja sucesso na carreira do atleta."

