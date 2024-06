Ceará anuncia Paulo César Cardoso como novo técnico do time de futsal

O Ceará anunciou a contratação do técnico Paulo César Cardoso para ser o treinador da equipe profissional de futsal do Vovô, o Ceará Jijoca. O profissional é cearense, tem 55 anos e possui experiência em diferentes equipes do cenário nacional do futsal.

BNB/CE, Colatina/ES e Carlos Barbosa/RS são algumas das equipes pelas quais Paulo César Cardoso acumula passagens. Antes de assumir o comando do Ceará Jijoca, Paulo César trabalhava no setor de iniciação da base do Ceará, que trabalha sobretudo com crianças no futsal.

Legenda: Paulo César Cardoso, técnico do time de futsal Ceará Jijoca Foto: Gabriel Silva/CearaSC

A expectativa é que o novo treinador já esteja na beira da quadra no próximo desafio do Ceará Jijoca no Campeonato Brasileiro de futsal, em partida contra o Sorriso, time do estado do Mato Grosso.