Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Fluminense, pela Série A do Brasileiro. A partir desta quinta-feira (30), é possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas e online com valores a partir de R$ 10 reais. As equipes se enfrentam em duelo válido pela 31ª rodada, na Arena Castelão, às 16h (de Brasília).

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Superior Norte: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada) - Acompanhantes de sócios-torcedores pagam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).

Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior Central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia entrada)

LOCAIS DE VENDA

Quem quiser comprar os ingressos online, precisa acessar o site vozotickets.com. Já nas lojas físicas, basta se dirigir aos seguintes estabelecimentos: Lojas Vozão (sede): segunda a sexta-feira das 9h às 17h / sábado das 9h às 12h. Lojas Vozão (shoppings): segunda a sábado das 10h às 21h / domingo das 13h às 20h.