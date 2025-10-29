Perder com erro de arbitragem revolta, mas o Ceará precisa entender seu declínio técnico e reagir

Perder com erro de arbitragem revolta, sem dúvida. Não dá para aceitar uma marcação como a do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que deu mão de Marllon em lance que claramente bateu no peito dele. O Ceará tem razão em reclamar. Esse é um ponto.

O segundo ponto é que o Ceará não fez um bom jogo e vive claro declínio técnico na Série A. O momento do Vovô é ruim e procupa, logo na reta final, no returno, sempre o momento mais difícil na Série A. São 4 jogos sem vencer e apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos.

Léo Condé tem um elenco limitado na mão, e não tem tanto de onde tirar. Muitos jogadores estão em claro declínio técnico, com Fabiano, Pedro Raul, Matheus Bahia, Willian Machado, Fernandinho, Pedro Raul, Mugni, Galeano...

Com tantos jogadores em má fase, Condé mexe, como fez ainda no intervalo, tirando Pedro Raul pela 1ª vez tão cedo, mas as alterações fazem pouco efeito.

O Ceará não criou uma chance sequer contra um Fluminense nada inspirado, e vai precisar reagir urgentemente na Série A. O jogo atrasado que era um 'bônus' para respirar, não existe mais. Restam apenas 8 jogos, com o Vovô precisando manter a distância de 4 pontos para o Z4 e permanecer na elite.

O objetivo pode até ser frustrante para alguns pelo Vovô ter ficado grande parte da campanha no G10, e nenhuma vez no Z4, mas este sempre foi o objetivo de um elenco enxuto e com limites técnicos. Um elenco se sobressai em comparação ao de Vitória, Fortaleza e Sport, talvez só ao do Juventude, e que fez um campeonato acima da média em grande parte dele.

Agora, no momento crítico, é tentar se superar e conquistar os entre 8 a 10 pontos que o manterão na Série A, algo que pela tabela que o Vovô tem, é um desafio gigante.

Jogos do Vovô até o fim da Série A

Ceará x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Corinthians x Ceará

Ceará x Internacional

Mirassol x Ceará

Ceará x Cruzeiro

Flamengo x Ceará

Ceará x Palmeiras