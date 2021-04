Ceará aguarda data da semifinal da Copa do Nordeste e diz que não vai jogar domingo (25)

O Ceará aguarda a definição sobre as datas das semifinais da Copa do Nordeste para planejar o calendário. Atual campeão, o Vovô disputa o torneio em paralelo com a Sul-Americana, que requer viagens internacionais. Como o confronto regional está previsto para o próximo fim de semana, o clube espera atuar no sábado (24).

“Domingo estamos voando”, afirmou o presidente alvinegro Robinson de Castro em alusão ao duelo com o Arsenal de Sarandí-ARG na Argentina. A partida está marcada para 27 de maio e teve mudança de horário.

O imbróglio ocorre porque as datas reservadas inicialmente para o Nordestão são os dias 24 e 25 deste mês. Com uma das melhores campanhas, o time tem o direito de atuar na Arena Castelão, em jogo único com o Vitória. O cenário é o mesmo do Fortaleza, com duelo previsto frente ao Bahia.

Legenda: A Arena Castelão recebe os principais jogos do futebol cearense na temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Assim, o estádio pode receber jogos em datas seguidas ou ter uma rodada dupla - a decisão será anunciada pela CBF. Na logística do Ceará, o time tem viagem de voo fretado ao solo argentino no domingo e não terá disponibilidade para atuar.

Antes, o time estreia na Sula contra o Jorge Wilstermann-BOL na Arena Castelão. A bola rola às 19h15 desta quarta-feira (21), marcando o retorno ao torneio após 10 anos.