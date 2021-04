Arsenal de Sarandí X Ceará muda de horário pela Copa Sul-Americana

A Conmebol alterou o horário da partida entre Ceará e Arsenal de Sarandí-ARG, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Previsto o dia 27 de abril no estádio Julio Humberto Grondona, em Buenos Aires, o jogo mudou de 19h15 para 21h30.

O processo é a primeira mudança confirmada na tabela alvinegra. No contexto histórico, é o primeiro confronto do clube no exterior durante um evento oficial.

Antes, o time estreia na competição contra o Jorge Wilstermann-BOL na Arena Castelão. A bola rola às 19h15 desta quarta-feira (21), marcando o retorno do Vovô ao torneio após 10 anos.

Na mesma chave, a equipe também enfrenta o Bolívar-BOL. Pelo regulamento, apenas o líder do chaveamento avança à 2ª fase. Os duelos serão em ida e volta.

Jogos do Ceará na Sul-Americana

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann-BOL, no Castelão, às 19h15

27/04 – Arsenal de Sarandí-ARG x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30

05/05 – Bolívar-BOL x Ceará, no Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sarandí-ARG, no Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolívar-BOL, no Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann-BOL x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15