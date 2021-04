Ceará: Guto Ferreira mantém contatos no exterior e monta dossiê sobre rivais na Sul-Americana

O Ceará aprofundou a análise dos adversários na Copa Sul-Americana e o processo é conduzido por Guto Ferreira. O treinador iniciou contatos com profissionais do exterior e montou um dossiê com informações dos integrantes do Grupo C - Jorge Wilstermann-BOL, Arsenal-ARG e Bolívar-BOL, time eliminado da terceira pré-Libertadores que entrou na chave.

O departamento de futebol do clube até ofereceu um analista próprio para o futebol sul-americano, em caso de necessidade, mas o técnico dispensou mais um investimento da gestão. Vale ressaltar que o clube prepara a logística das viagens internacionais, com guias de vacinação e translado.

No currículo, o técnico soma 10 partidas na competição continental. Após a definição do chaveamento, acredita que o Vovô tem chances de avançar ao mata-mata - apenas um se classifica.

Guto Ferreira Técnico do Ceará "Vamos estudar as situações, procurar preparar da melhor forma possível para a fase de grupos. Acho que temos condições de classificar. Temos que jogar um bom futebol, botar em prática o que fizemos na Copa do Nordeste. Vamos pegar outras escolas da América do Sul. Já participei da Sul-Americana, então acho que temos condição", analisou.

Pela importância da competição, e o excesso de partidas simultâneas no calendário, Guto não irá comandar a equipe durante o Estadual. O objetivo é deixá-lo focado na Sula e na Copa do Nordeste, as duas prioridades no início da temporada. O alvinegro deverá ser representado no Cearense pela equipe Sub-23, a mesma que venceu o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Legenda: Robinson de Castro apresenta boa relação com o técnico Guto Ferreira Foto: Felipe Santos / Ceará

Após mais de um ano no cargo, a relação entre as partes é de confiança. O comandante foi o primeiro a iniciar e concluir a Série A do Brasileiro pelo Vovô na era dos pontos corridos. Na chegada em Porangabuçu, ficou distante do elenco por conta da pandemia de Covid-19 e conseguiu montar uma equipe com identidade tática para a Copa do Nordeste, se sagrando campeão invicto.

Na 1ª divisão, também conquistou resultados expressivos como as duas vitórias contra o Flamengo e as goleadas diante de Goiás e Vasco. No fim, a análise é mais uma etapa na vasta história junto ao Ceará. Dentro da metodologia aplicada internamente, vale ressaltar que o setor de análise de desempenho também tem atuação na preparação para os jogos da Sul-Americana.