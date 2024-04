Ceará acerta empréstimo do goleiro Maycon Cleiton, do Vitória

O Ceará fechou com mais um reforço para a temporada de 2024, trata-se do goleiro Maycon Cleiton, jogador do Vitória. O atleta chega por empréstimo até o final do ano. O arqueiro teve passagens também pelo Santa Cruz e RB Bragantino, até acertar sua contratação para o time baiano e agora aos 25 anos está emprestado ao alvinegro.

O Vovô aguarda a confirmação do atleta no BID para oficializá-lo como reforço.

Maycon viveu seu melhor momento com a camisa do Santa Cruz em 2020, quando atuou em 40 partidas pelo clube nordestino.

No time paulista não brilhou e perdeu espaço, sendo transferido para o Vitória. Pelo time rubro-negro atuou em apenas uma oportunidade. O goleiro agora se junta a Richard, que é o titular, Bruno Ferreira, atualmente o primeiro reserva da posição e Fernando Miguel, que está lesionado.