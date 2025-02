Ceará acerta a contratação do meia Rômulo do Palmeiras

O Ceará acertou a contratação do meio-campista Rômulo do Palmeiras. A informação foi divulgada pela jornalista Camila Alves, do Globo Esporte de São Paulo. O jogador chega por empréstimo até o final da temporada 2025 e o Vovô pagará o salário integral do jogador.

Rômulo voltará a ser comandado por Léo Condé, com quem trabalhou e teve destaque nos tempos de Novorizontino. O meia de 23 anos chegou ao Palmeiras após se destacar pela equipe do interior no Campeonato Paulista. Em 2024, atuou em 12 jogos pelo Alviverde, sem gols marcados e com uma assistência. Já em 2025, disputou quatro partidas. Sem espaço no elenco de Abel Ferreira, Rômulo chega para disputar posição com Lucas Mugni no Ceará.