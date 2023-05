Ceará abre o placar, mas leva virada e é derrotado pelo Real Brasília no Brasileirão Feminino

O Ceará visitou o Real Brasília na tarde do último domingo, (7), no Defelê, em Brasília (DF). A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, foi encerrada em 2 a 1 para a equipe mandante. O Alvinegro de Porangabuçu até chegou a abrir o placar, mas acabou levando a virada e foi derrotado mais uma vez.

O primeiro tempo foi encerrado em 0 a 0. Porém, Rebeca, camisa camisa 4 do Vozão, abriu o placar logo aos oito minutos da última etapa. As Meninas do Vozão não conseguiram segurar a vantagem e Maria Dias deixou tudo igual no placar aos 23 minutos. A virada do Real Brasília veio com a própria Maria, aos 35 da etapa final.

Na tabela do campeonato, o Ceará é o último colocado. Em 16º, o Vozão ainda não pontuou e tem o saldo de gols negativo em -56.

O próximo jogo das meninas acontece no domingo, (14), contra o Avaí/Kindermann, na Cidade Vozão, às 15h (de Brasília). O Vovô vai em busca da sua primeira vitória na competição.