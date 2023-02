CBF divulga a tabela básica do Brasileirão Feminino; veja jogos do Ceará

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quinta-feira (2), a tabela básica do Brasileirão Feminino 2023. Foram divulgadas todas as datas programadas para os confrontos, assim como o caminho das equipes da 1ª a 15º rodada da competição.

O Ceará é o representante cearense na competição, que começa no dia 24/02. O Vovô estreia contra o Corinthians, fora de casa. A partida marca o encontro das campeãs da Série A1, as paulistas, contra as vencedoras da Série A2, as alvinegras.

Regulamento e calendário

Assim como na edição anterior, a 1ª Fase da competição será realizada em formato de pontos corridos entre os 16 clubes participantes. Ao final das 15 rodadas programadas, as oito melhores equipes avançam para as Quartas de Final, disputadas em jogos de ida e volta em modelo mata-mata. A última rodada (15ª) da 1ª Fase será realizada entre os dias 9 a 12 de junho.

Neste ano, o campeonato contará com uma pausa por conta da realização da Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia 2023. Desta forma, após a fase de Quartas de Final, a competição fará uma pausa com retorno para a disputa das semifinais no dia 26 de agosto. As finais do Brasileiro Feminino A1 também já contam com data pré-definidas: 10 e 17 de setembro.

Confira os jogos do Vovô na competição



24/2 - 27/2 - Corinthians x Ceará

03/3 - 06/3 - Ceará x São Paulo

10/3 - 13/3 - Bahia x Ceará

17/3 - 20/3 - Grêmio x Ceará

24/3 - 27/3 - Ceará x Flamengo

31/3 - 03/4 - Palmeiras x Ceará

14/4 - 17/4 - Ceará x Cruzeiro

21/4 - 24/4 - Ferroviária x Ceará

28/4 - 01/5 - Ceará x Athletico-PR

05/5 - 08/5 - Real Brasília x Ceará

12/5 - 15/5 - Ceará x Avaí Kindermann

19/5 - 22/5 - Real Ariquemes x Ceará

26/5 - 29/5 - Ceará x Santos

02/6 - 05/6 - Internacional x Ceará

09/6 - 12/6 - Ceará x Atlético-MG