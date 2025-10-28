Ceará abre check-in para duelo contra o Fluminense no Castelão; veja detalhes

O check-in para o jogo entre Ceará e Fluminense, na Arena Castelão, iniciou nesta terça-feira (28). As equipes se enfrentam no domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Os sócios-torcedores podem fazer check-in no site sociovozao.com ou no Ceará App de acordo com o cronograma divulgado. O Ceará está em 14º na tabela, com 35 pontos. Já o Fluminense está em 7º, com 44 somados.

HORÁRIOS DOS PLANOS

28 de outubro

12h - Vovô de Ouro

15h - O Mais Querido

18h - Campeão da Popularidade

30 de outubro

10h - Consulado Alvinegro e Time do Povo