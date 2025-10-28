Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará abre check-in para duelo contra o Fluminense no Castelão; veja detalhes

Equipes se enfrentam no domingo (2)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:29)
Jogada
Legenda: Torcedores do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O check-in para o jogo entre Ceará e Fluminense, na Arena Castelão, iniciou nesta terça-feira (28). As equipes se enfrentam no domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. 

Os sócios-torcedores podem fazer check-in no site sociovozao.com ou no Ceará App de acordo com o cronograma divulgado. O Ceará está em 14º na tabela, com 35 pontos. Já o Fluminense está em 7º, com 44 somados. 

HORÁRIOS DOS PLANOS

28 de outubro

  • 12h - Vovô de Ouro
  • 15h - O Mais Querido
  • 18h - Campeão da Popularidade

30 de outubro

  • 10h - Consulado Alvinegro e Time do Povo

 

ciel

Jogada

Aos 43 anos, Ciel é anunciado pelo Tirol para disputa da Taça Fares Lopes

Jogador foi anunciado nesta terça-feira (28) e chega por empréstimo junto ao CSA

Crisneive Silveira Há 22 minutos

Jogada

Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos

Leão do Pici visita o Santos no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
Jogada

Fluminense x Ceará: relacionados, desfalques e retornos do Alvinegro para o jogo no Maracanã

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 2 horas
tenista

Jogada

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Paris após vencer canadense de virada

Aos 19 anos, carioca vive grande momento no circuito e sonha com entrada inédita no top-20 mundial

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Vagner Mancini, técnico de futebol, com a camisa do Ceará

Jogada

RB Bragantino acerta contratação de ex-técnico do Ceará para reta final da Série A

Vagner Mancini deve ser anunciado em breve como o novo treinador do time paulista

Daniel Farias 28 de Outubro de 2025