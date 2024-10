Ceará tem jogo marcado para o Castelão no dia seguinte a show que terá palco no gramado

O jogo entre Ceará e América-MG, válido pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro, foi marcado para o dia 17 de novembro, um dia após o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Castelão.

A informação foi confirmada com o detalhamento das rodadas 36 e 37 da tabela, divulgados pelo departamento de competições da CBF na tarde desta sexta-feira (25). A proximidade entre as datas dos dois eventos preocupa porque o show terá a estrutura de palco montada dentro do gramado do Castelão.

Procurada, a Secretaria do Esporte (Sesporte) ainda não se posicionou sobre o assunto, mas o Diário do Nordeste apurou que uma reunião deverá ser feita na próxima semana para discutir a logística necessária para desmontar a estrutura do show e avaliar se tudo poderá ser feito de um dia para o outro. Se a conclusão for que não será possível, uma solução deve ser buscada junto ao Ceará e a CBF.

Na tabela básica ainda presente no site da CBF, a realização do duelo entre Ceará e América-MG estava prevista para ocorrer entre os dias 22 e 24 de novembro. no entanto, há cerca de três semanas, a mentora do futebol brasileiro anunciou uma antecipação do final da Série B para o dia 24 de novembro, o que naturalmente faria as rodadas anteriores recuarem nas datas também.