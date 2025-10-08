Diário do Nordeste
CBF muda horário do duelo entre Ceará e Botafogo pela Série A

Alteração foi feita na tarde desta quarta-feira (8), para ajuste na grade de transmissão

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:41)
Jogada
Legenda: Duelo de alvinegros será válido pela 29ª rodada
Foto: Vitor Silva/Botafogo

A CBF comunicou uma alteração na partida entre Ceará e Botafogo, válida pela 29ª rodada da Série A. O duelo de alvinegros, marcado para o Castelão, saiu das 16 horas do dia 19 de outubro, um domingo, para às 18h30, por solicitação dos detentores dos direitos de transmissão.

Com a mudança, a partida terá transmissão com imagens apenas pela pay-per-view. A alteração foi publicada no site da CBF nesta quarta-feira (8). O Ceará já havia aberto o check-in para os sócios-torcedores reservarem lugares no estádio.

Antes de encarar o Botafogo, no entanto, o Vovô vai enfrentar o Sport-PE na Ilha do Retiro no dia 15 de outubro. Nesta quarta, o time comandado por Léo Condé retomou os treinamentos após dois dias de folga.

Resumo

19/10 - Ceará x Botafogo - Castelão

  • Mudança: passou das 16h para às 18h30

 

