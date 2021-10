CBF muda horário de jogo do Fortaleza pela 30ª rodada da Série A

A partida do Fortaleza contra o Corinthians, pela Série A do Brasileiro de 2021, sofreu mudança de horário. Prevista para o dia 6 de novembro, o duelo foi adiado de 21h para 17h. O local permanece o mesmo, na Neo Química Arena, em confronto da 30ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é ajuste na grade de programação das emissoras que transmitirão a partida.

Ouça o Fortaleza Cast

Calendário

Antes deste jogo do Brasileirão, no entanto, o time tricolor tem uma decisão pela Copa do Brasil e ainda uma rodada da Série A. Na quarta-feira (27), às 21h30, encara o Atlético/MG no Castelão valendo vaga final da competição. O Leão terá que reverter uma grande desvantagem, após perder de 4 a 0 na ida no Mineirão.

E pela Série A, o Leão joga ainda no sábado (30), contra o América/MG, às 21 horas no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 29ª rodada. No Brasileirão, o Tricolor de Aço é o vice-líder com 48 pontos em 28 jogos.

MUDANÇA NA TABELA DO FORTALEZA

Corinthians x Fortaleza

De: 21h

Para: 17 h

Data: 06/11, sábado (mantida)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo/SP (mantido)