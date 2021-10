Lucas Lima sobre primeiro gol pelo Fortaleza: "emoção única"

No último sábado (23), o Fortaleza venceu o Athletico/PR por 3 a 0 no Castelão, pela 28ª rodada da Série A, com uma grande atuação do meia Lucas Lima. O jogador marcou seu primeiro gol pelo Fortaleza, além de dar uma assistência para o gol de Robson, sendo decisivo para a grande vitória que levou o Leão para a vice-liderança do Brasileirão, com 48 pontos.

Em entrevista coletiva, o jogador tricolor declarou que a emoção de marcar um gol pelo Fortaleza é única.

Lucas Lima Meia do Fortaleza Foi uma emoção única. Estou muito feliz pelo gol. E com a presença da torcida, a volta do público, juntou as duas coisas. Estou muito feliz pela atuação da equipe, por marcar com esta camisa, pela vitória. Mas ainda mais feliz pela partida que a equipe fez.

Alto Nível

Contratado como o grande reforço do Leão para a Série A, a torcida espera atuações destacadas do meia, que deseja manter o nível apresentado contra o time paranaense nas 10 rodadas finais.

"Eu venho trabalhando para mostrar esse nível de futebol. Não só com gols, com passes, mas em agregar na marcação, no jogo coletivo da equipe. O que vale é equipe em primeiro lugar, vencendo e conseguindo seus objetivos. Eu vim aqui pra isso e todo time está no caminho certo".

Lucas Lima diz que está ainda mais motivado para continuar com as boas atuações, destacando que seus companheiros também estão em grande nível

"Não só eu, mas toda equipe fez grande partida. Quando toda equipe joga bem, em alto nível, tudo fica mais fácil. E isso me motiva, o que eu posso apresentar, jogar nesse nível. Eu me cobro muito. È trabalhar para manter o nível de jogo que fizemos".