CBF divulga ranking de clubes com Ceará e Fortaleza no Top-20; Ferroviário está entre os 60 melhores

Nesta segunda-feira (1) a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) atualizado. Indo para o seu 4º ano seguido na Série A, além de ter terminado a competição na 11ª colocação, com 52 pontos, e ter se classificado até às quartas de final da Copa do Brasil, o Ceará saltou cinco posições, saindo da 19ª para a 14ª com 9.128 pontos.

Quem também saltou cinco posições no Ranking foi o Fortaleza, que está indo para o 3º ano seguido na elite do futebol brasileiro. O Tricolor do Pici, em 2019, ocupava a 23ª posição. Agora, com a permanência na Série A, além de ter chegado às oitavas da Copa do Brasil, a equipe ocupa a 18ª colocação com 8.086 pontos.

A expectativa se tornou realidade. É a primeira vez que Ceará e Fortaleza estarão entre os 20 melhores clubes do Futebol Brasileiro.

Além de Ceará e Fortaleza, quem também figura entre os 90 ranqueados da entidade é o Ferroviário, que irá para o seu terceiro ano seguido na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 57ª posição.

O ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho das equipes nos últimos cinco anos. Para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um.

Legenda: Flamengo lidera o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Liderança

Com o título da Série A do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo assumiu a ponta do Ranking Nacional de Clubes. O Rubro-Negro carioca superou o Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores e finalista da Copa do Brasil 2020.

O Flamengo somou 16.768 pontos no total, contra 16.110 do Palmeiras. Fecham o Top-5, Grêmio com 15.180, seguido pelo rival Internacional, vice-campeão da Série A, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil em 2019, com 12.968.

Confira o Ranking e regras para cálculo

Legenda: Flamengo lidera o Ranking Nacional de Clubes 2020, seguido por Palmeiras, Grêmio, Internacional e Athletico-PR. Foto: Divulgação/CBF

Legenda: Critérios usados pela CBF no ranking Foto: Divulgação/CBF