CBF detalha rodadas da Série A; veja datas e horários de jogos de Ceará e Fortaleza em outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as rodadas da 26 e 27 do Campeonato Brasileiro da Série A. Com isso, Ceará e Fortaleza conhecem dois de seus compromissos no mês de outubro, que promete ser agitado.

No dia 13/10, às 20h30, o Tricolor do Pici encara o Grêmio, no Castelão. No dia 16/10, viaja para enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 17h.

Já o Ceará, encara o São Paulo dia 14/10, às 19h, no estádio Morumbi. No dia 17/10, às 18h15, pega o Bragantino na Arena Castelão.

Com isso, as duas equipes encaram sequência desgastante de jogos no mês de outubro.

Veja jogos do Ceará em outubro

Ceará X Internacional - 06/10, às 19h

Atlético-MG X Ceará - 09/10, às 16h30

São Paulo X Ceará - 14/10, às 19h

Ceará X Bragantino - 17/10, às 18h15

Juventude X Ceará - sem data definida, mas será em outubro

Ceará X Palmeiras - 20/10, às 19h

Bahia X Ceará - 27/10, às 19h

Ceará X Fluminense - sem data definida, mas será em outubro

Veja jogos do Fortaleza em outubro

Fortaleza 0 X 3 Atlético-GO - 02/10

Fluminense X Fortaleza - 06/10, às 21h30

Fortaleza X Flamengo - 09/10, às 19h

Fortaleza X Grêmio - 13/10, às 20h30

Chapecoense X Fortaleza - 16/10, 17h

Atlético-MG X Fortaleza - 20/10, 21h30 (Copa do Brasil)

Fortaleza X Athletico-PR - sem data definida, mas será em outubro

Fortaleza X Atlético-MG - 27/10, às 21h30 (Copa do Brasil)

América-MG X Fortaleza - sem data definida, mas será em outubro