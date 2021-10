Força como mandante e retorno da torcida são trunfos do Ceará para vencer o Inter no Castelão

Sem jogar neste fim de semana, o Ceará se prepara para enfrentar o Internacional, às 19 horas da próxima quarta-feira (6), em partida importantíssima e que pode aproximar ainda mais o Vovô do Colorado (a distância atualmente é de cinco pontos). Para isso, o Alvinegro conta com dois trunfos fundamentais: a força do torcedor e o bom desempenho como mandante.

O duelo será histórico, já que marcará o retorno do torcedor alvinegro aos estádios. A última partida do Ceará que contou com presença de público foi contra o Vitória-BA, no dia 12 de março de 2020, pela Copa do Brasil do ano passado.

Desde então, são mais de 500 dias sem jogar com a presença dos alvinegros nas arquibancadas. Sem dúvidas que será um "reforço" a mais.

Outro aspecto positivo é o desempenho do Ceará atuando na Arena Castelão. Neste Brasileirão, o Vovô realizou 11 jogos em casa, acumulando seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 15 gols marcados, oito sofridos e aproveitamento de 66,7%. É o 3º melhor mandante da Série A.

Dos 28 pontos que o Ceará conquistou no campeonato, 22 (78%) foram obtidos jogando na capital cearense.

Se o aproveitamento tem sido positivo, a tendência é melhorar ainda mais com a presença da torcida, e tudo que os alvinegros querem é que este reencontro seja marcado com mais três pontos na tabela.