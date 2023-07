CBF define numeração oficial da seleção feminina na Copa do Mundo de 2023; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração oficial da seleção feminina na Copa do Mundo de 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4). Marta seguirá com a 10 e Debinha com a 9. A goleira Bárbara vai ficar com a de número 1.

A equipe comandada por Pia Sundhage vai em busca do primeiro título do Mundial. A delegação já está na Austrália para adaptação ao horário local, que tem 13 horas a mais que o do Brasileiro. O primeiro treino da equipe será às 22h desta quarta-feira.

O Brasil estreia no dia 24 de julho. A equipe enfrenta o Panamá no terceiro jogo do Grupo F. O duelo terá início às 8h (de Brasília).

CONFIRA A NUMERAÇÃO DO BRASIL: