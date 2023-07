Ministra do Esporte quer ponto facultativo em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

A ministra Ana Moser defendeu o ponto facultativo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. O objetivo maior é gerar visibilidade para a modalidade e incentivar a prática do esporte em todo o país. A fala ocorreu durante a visita ao treino da seleção brasileira feminina de futebol, no último sábado, no Estádio Mané Garrincha.

"Boa sorte para vocês. A gente vai estar torcendo demais. Estamos super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo. Quando tem jogo do masculino, não tem folga? Vamos tentar fazer isso também aqui, para fazer com que vocês tenham a mesma importância. É um novo tempo", afirmou a ministra.

O encontro também teve a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva e das ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Cida Gonçalves (Mulher), além do mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues. O grupo se encontrou no Estádio Mané Garrincha, antes do amistoso contra o Chile.

A Seleção goleou o Chile por 4 a 0. O grupo já embarcou para a Austrália, com foco na Copa do Mundo. A estreia no Mundial será contra o Panamá no dia 24 de julho. O grupo do Brasil ainda conta com França e Jamaica.