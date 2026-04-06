CBF convoca clubes da Libra e da FFU para unificar ligas

O futuro do futebol brasileiro pode ganhar um novo capítulo nesta segunda-feira (6). Em um movimento estratégico para encerrar a fragmentação que divide os principais clubes do país, o presidente da CBF, Samir Xaud, conduzirá uma reunião de peso em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Na pauta: a criação de uma liga unificada que coloque fim à disputa entre os blocos Libra e Futebol Forte União (FFU).

Desde a criação dos dois grupos, o cenário nacional virou um campo de batalha comercial. De um lado, a Libra (com gigantes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo); do outro, a FFU (antiga LFU, liderada por Internacional, Corinthians e Cruzeiro). Embora ambos busquem a modernização, as divergências sobre divisão de receitas e governança impediram, até agora, o nascimento de uma liga nacional independente.

Agora, a CBF quer atuar como o "fiel da balança". A entidade sinaliza que não se opõe à criação da liga, mas exige participação ativa na operação. A ideia de Xaud é um modelo de governança compartilhada, similar ao que ocorre em ligas europeias de sucesso, onde os clubes gerem o produto, mas a federação nacional mantém assento nas decisões institucionais.

O que está em jogo:

Unificação Comercial: Vender o Brasileirão como um pacote único para o ciclo de 2030, aumentando o valor de mercado internacional.

Fair Play Financeiro: A CBF já possui um Grupo de Trabalho sobre o tema e quer que as novas regras sejam o alicerce dessa liga única.

Estabilidade Jurídica: Superar os impasses que levaram a FFU a travar batalhas judiciais recentes e evitar a "implosão" dos blocos por racha interno.

Bastidores e Expectativas

Nos bastidores, o clima é de cautela, mas com um raro otimismo. A Libra, que recentemente perdeu membros e enfrentou pressões internas, vê com bons olhos a mediação da CBF. Já a FFU, que avançou com parceiros financeiros como a Sport Media, precisa alinhar como esses contratos de longo prazo (até 50 anos) se encaixariam em uma estrutura unificada.

A reunião desta tarde conta com representantes das 40 equipes das Séries A e B.