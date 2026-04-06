Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF convoca clubes da Libra e da FFU para unificar ligas

Objetivo é encerrar racha comercial e assumir protagonismo na gestão do Brasileirão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:53)
Jogada
Legenda: Samir Xaud, de 41 anos, é o novo presidente da CBF, com mandato até o fim de 2029
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O futuro do futebol brasileiro pode ganhar um novo capítulo nesta segunda-feira (6). Em um movimento estratégico para encerrar a fragmentação que divide os principais clubes do país, o presidente da CBF, Samir Xaud, conduzirá uma reunião de peso em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Na pauta: a criação de uma liga unificada que coloque fim à disputa entre os blocos Libra e Futebol Forte União (FFU).

Desde a criação dos dois grupos, o cenário nacional virou um campo de batalha comercial. De um lado, a Libra (com gigantes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo); do outro, a FFU (antiga LFU, liderada por Internacional, Corinthians e Cruzeiro). Embora ambos busquem a modernização, as divergências sobre divisão de receitas e governança impediram, até agora, o nascimento de uma liga nacional independente.

Agora, a CBF quer atuar como o "fiel da balança". A entidade sinaliza que não se opõe à criação da liga, mas exige participação ativa na operação. A ideia de Xaud é um modelo de governança compartilhada, similar ao que ocorre em ligas europeias de sucesso, onde os clubes gerem o produto, mas a federação nacional mantém assento nas decisões institucionais.

O que está em jogo:

  • Unificação Comercial: Vender o Brasileirão como um pacote único para o ciclo de 2030, aumentando o valor de mercado internacional.
  • Fair Play Financeiro: A CBF já possui um Grupo de Trabalho sobre o tema e quer que as novas regras sejam o alicerce dessa liga única.
  • Estabilidade Jurídica: Superar os impasses que levaram a FFU a travar batalhas judiciais recentes e evitar a "implosão" dos blocos por racha interno.

Bastidores e Expectativas

Nos bastidores, o clima é de cautela, mas com um raro otimismo. A Libra, que recentemente perdeu membros e enfrentou pressões internas, vê com bons olhos a mediação da CBF. Já a FFU, que avançou com parceiros financeiros como a Sport Media, precisa alinhar como esses contratos de longo prazo (até 50 anos) se encaixariam em uma estrutura unificada.

A reunião desta tarde conta com representantes das 40 equipes das Séries A e B.

Foto da sede do Fortaleza, no Pici

Jogada

Reunião que iria votar aprovação de contas do Fortaleza de 2025 é adiada

Motivo é fornecer mais tempo hábil para a apreciação de documentos

Alexandre Mota Há 31 minutos
Samir Xaud em discurso após se tornar o novo presidente da CBF

Jogada

CBF convoca clubes da Libra e da FFU para unificar ligas

Objetivo é encerrar racha comercial e assumir protagonismo na gestão do Brasileirão

Redação Há 1 hora
Floresta

Jogada

Floresta estreia na Série C com vitória fora de casa sobre a Inter de Limeira

Com a vitória, o Floresta ocupa a 3ª colocação na Série C, com 3 pontos

Redação Há 1 hora
Dorival Júnior com semblante sério no Corinthians

Jogada

Corinthians demite técnico Dorival Júnior; veja nomes cotados para o cargo

O executivo de futebol Marcelo Paz busca um substituto

Alexandre Mota Há 2 horas
Anselmo Ramon comemora gol pelo Goiás

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 6 de março de 2026

Alexandre Mota 06 de Abril de 2026
julio

Jogada

Ceará avança por Rondinelli para Executivo de Futebol, mas não descarta Mazzuco

Clube segue em busca de preencher vaga deixada por Lucas Drubscky

Redação 05 de Abril de 2026