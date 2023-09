CBF afasta arbitragem envolvida em lance polêmico entre Corinthians x Grêmio; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar o árbitro Wilton Pereira, além de toda a equipe do VAR que participou da partida entre Corinthians x Grêmio, jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que aconteceu nesta segunda-feira (18). Ambos devem ficar um tempo, ainda não determinado, sem apitar jogos do primeiro escalão do futebol brasileiro.

A punição é resultado de um lance que aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo. Na jogada, o atleta do Grêmio, Ferreira, tentou um cruzamento na grande área adversária, a bola chegou a bater no braço do atacante do Corinthians, Yuri Alberto.

A CBF acredita que o pênalti deveria ter sido marcado.

Wilton Pereira não marcou nada na jogada. A partida chegou a ser paralisada para a análise do árbitro de vídeo (VAR), comandado por Emerson Ferreira de Almeida Ferreira, que acompanhou a decisão e não chamou o companheiro para a revisão na cabine do VAR.

Segundo a entidade, que acompanha os critérios definidos pela International Football Board Association (Ifab), que define e regulamenta as regras do jogo, Yuri Alberto tem um movimento antinatural ao executar a jogada de bloqueio no cruzamento de Ferreira, o que caracteriza o pênalti.

Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa), chegou a apitar jogos da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Legenda: Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa do Mundo Foto: Twitter Mundo da Bola

Áudio do VAR

Na revisão do lance pela cabine do VAR, foi buscado a possibilidade de a bola resvalar no pé de Fagner, lateral-direito corintiano, antes de chegar ao braço de Yuri Alberto. Nos ângulos utilizados, é possível determinar que não houve este contato sugerido. Caso fosse detectado, o pênalti não deveria ser marcado e caracterizaria um acerto da arbitragem.

"O jogador (Yuri Alberto) mesmo 'estando' com a mão nessa posição, está natural para essa disputa da bola e não 'tá' com a intenção de bloquear", afirma Emerson, comandante do árbitro de vídeo na partida, no áudio divulgado pela CBF nesta terça-feira. "Você não acha que ele está com o braço muito aberto", argumenta o assistente do VAR. "Está, mas para mim não tem intenção de bloquear, mas, sim, de disputar a bola. Ele está recolhendo o braço", responde Emerson.

Emerson Ferreira já havia sido afastado em 2022, após clássico entre Palmeiras e São Paulo, na Copa do Brasil.

Na ocasião, à frente da cabine do VAR, ele não checou um impedimento na origem do lance do gol do time tricolor, na derrota por 2 a 1, mas que levou a decisão para os pênaltis. Jonathan Calleri, em posição irregular, foi derrubado por Gustavo Gómez. Emerson chamou o árbitro de campo para a revisão, sem checar a posição do atacante argentino na jogada.

Desde que Wilson Seneme, chefe da comissão de arbitragem da CBF, assumiu o cargo, a entidade passou a preservar a figura de seus profissionais. Por isso, a análise da atuação do árbitro de vídeo nesta terça-feira, focou em reconhecer e assumir o erro no lance de Yuri Alberto.