Cavani volta a jogar no Castelão 10 anos depois; relembre como foi sua passagem pelo Uruguai

O atacante Cavani voltará ao Castelão nesta quinta-feira (25), em jogo do Boca Juniors pela Sul-Americana diante do Fortaleza. O atacante de 37 anos volta ao estádio após 10 anos, e a 1ª e única vez no maior palco do futebol cearense tem um misto de alegria e tristeza para ele.

Alegria por se tratar de seu primeiro jogo de Copa do Mundo pela Seleção Uruguaia, e marcando gol, de pênalti aos 24 minutos, mas o que o atacante não esperava era que a Celeste sofresse a virada da Costa Rica no 2º tempo, com gols de Campbell, Duarte e Marco Ureña, em partida da 1ª Fase da Copa do Mundo de 2014.

Legenda: Cavani comemorando o seu primeiro gol em Copa do Mundo pelo Uruguai na Arena Castelão Foto: Foto: Kid Júnior

Cavani teve a chance para empatar o jogo em forte cabeçada aos 36 minutos do 2º tempo, mas o goleiro Navas salvou.

Legenda: No jogo, Cavani teve várias oportunidades de marcar Foto: Foto: Cid Barbosa/Diário do Nordeste

Naquela Copa aqui no Brasil, Cavani atuou em 4 partidas (360 minutos), marcando 1 gol e dando uma assistência.

Pela Seleção Uruguaia, Cavani fez 136 jogos e marcou 58 gols.

Momento no Boca

Legenda: Cavani vive grande fase no Boca Juniors e marcou no clássico contra o River no fim de semana Foto: Divulgação / @BocaJrsOficial

Contratado em 2023 pelo Boca Juniors, Cavani não brilhou nos primeiros meses de clube, atuando em 16 partidas e marcando 3 gols. Ainda assim ajudou o clube xeneize a chegar na final da Libertadores, marcando um gol diante do Palmeiras no 2º jogo da semifinal, no Allianz Park.

De pistolas, flechas y goles ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/tSFM5KYny5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 22, 2024

Mas a temporada de 2024 vem sendo especial para o jogador. Em 13 jogos, são 9 gols, sendo o da classificação para a 2ª Fase da Copa da Liga Argentina contra o Godoy Cruz, e diante do River Plate por 3 a 2, no Monumental de Nuñez, pelas quartas de finais.