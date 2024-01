Carlos Alberto Parreira está há quatro meses em tratamento contra câncer, diz família

O ex-treinador da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático. Segundo nota da família do treinador, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Parreira está há quatro meses em um tratamento quimioterápico e vem apresentando excelente resposta.

“A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho”, diz a nota.

Linfoma de Hodgkin

Linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

O linfoma de Hodgkin tem a característica de se espalhar ordenadamente, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. A doença surge quando um linfócito (célula de defesa do corpo), mais frequentemente um do tipo B, se transforma em uma célula maligna, capaz de multiplicar-se descontroladamente e disseminar-se.

A célula maligna começa a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas, também chamadas de clones. Com o passar do tempo, essas células malignas podem se disseminar para tecidos próximos, e, se não tratadas, podem atingir outras partes do corpo. A doença origina-se com maior frequência na região do pescoço e na região do tórax denominada mediastino.