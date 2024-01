Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo será no Mineirão

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), foi escolhido para receber a Supercopa do Brasil. A decisão será no dia 4 de fevereiro, ãs 16h. O Palmeiras, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, vão disputar o troféu da competição que abre a temporada do futebol brasileiro.

Neste ano, o torneio será decidido no clássico Choque-Rei. O Palmeiras entrará em campo com o objetivo de defender o título de 2023, vencido diante do Flamengo por 4 a 3 em um jogo eletrizante, com direito a golaços e homenagens ao Pelé. Já o São Paulo almeja a primeira conquista do torneio, que voltou a ser uma tradição no calendário no Brasil.

Flamengo e Athletico Paranaense fizeram em 2020 a partida de reinauguração do torneio. No ano seguinte, Palmeiras e Flamengo lutaram pelo título e, em 2022, Atlético Mineiro e Flamengo.

Muitos gols

Emoção e muitos gols têm marcado as Supercopas do Brasil realizadas até o momento. Nas quatro partidas, a média de gols marcados é de 4,5 por partida. Além disso, nas edições de Flamengo x Palmeiras e Atlético Mineiro x Flamengo, o vencedor levantou a taça após uma eletrizante disputa por pênaltis.

Sucesso de público

A competição é sucesso de público, com média de 49.153 torcedores. No duelo rubro-negro de 2020, 48.009 pessoas assistiram à vitória flamenguista por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Entre Flamengo e Atlético Mineiro, a Arena Pantanal, em Cuiabá, recebeu 32.028 torcedores que acompanharam o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e o título atleticano nos pênaltis por 8 a 7. Em 2023, 67.422 pessoas presenciaram a vitória do Palmeiras por 4 a 3 diante do Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.

*A Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, em 2021, não teve público em razão da pandemia de covid-19.