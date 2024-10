Capitão do Fortaleza, Tinga é expulso e pede desculpas: ‘não é meu melhor momento’

Tinga, lateral-direito e capitão do Fortaleza, foi expulso da partida contra o Atlético-MG na noite da última quarta-feira (16), pela Série A do Brasileirão 2024. O jogador recebeu o cartão vermelho direto após falta cometida aos 37 minutos do segundo tempo.

“Expulsei diretamente o jogador [...] por cometer uma falta impedindo uma clara oportunidade de gol da equipe adversária. O jogador expulso deixou o campo de jogo normalmente”, disse o árbitro Rafael Rodrigo Klein na súmula da partida.

Legenda: Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1 no Castelão pela Sèrie A Foto: DAVI ROCHA / SVM

Através de suas redes sociais, Tinga pediu desculpas aos torcedores pela expulsão contra o Atlético-MG. Ele aproveitou a ocasião para assumir que não vive uma boa fase com a camisa do Tricolor do Pici nesta reta final de temporada.

“Gostaria de pedir desculpas a toda a nação tricolor pela expulsão. Tenho minha parcela de culpa e assumo isso. Agradecer os atletas que ficaram em campo e se entregaram o máximo até o final. Não é o meu melhor momento, mas darei a volta por cima. Farei o meu máximo para voltar a dar alegria para o nosso tricolor”, disse o jogador.