Capitão do Fortaleza, Rômulo homenageia ex-atleta Rude na final do Brasileiro de futsal

Capitão do Fortaleza na briga pelo título do Brasileiro de Futsal, Rômulo vai homenagear o amigo José Rude Alves no jogo final deste domingo (1), no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

O fixo do Tricolor vai usar o nome do amigo, falecido em 2021, a camisa da grande decisão. Rude vestiu a camisa do Sumov, Umuarama (PR) e do próprio Fortaleza.

Os dois jogaram juntos nos anos de 2006 e 2007, na equipe paranaense. Atual técnico do Leão, Olivaldo Facó também fazia parte do time como atleta.

O Fortaleza entra encara o Apodi na disputa pela taça inédita do Campeonato Brasileiro de Futsal. No primeiro confronto, as equipes empataram em 3 a 3. A TV Verdes Mares transmite o confronto.