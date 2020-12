Campeonato Cearense 2021 tem data de início definida e final em apenas um jogo

O Campeonato Cearense já tem data definida para começar em 2021. No dia 10 de fevereiro, a bola rola para os times que jogarão a primeira fase da competição. Assim como em 2020, Ceará e Fortaleza entram apenas na segunda fase.

A fórmula do Cearense de 2021 é basicamente a mesma deste ano, com uma pequena mudança na finalísisma, que será disputada em apenas uma partida. O jogo de semifinal também não teráprorrogação, com vantagem para o time de melhor campanha.

Desta forma, será uma primeira fase com 8 times, que se enfrentam em pontos corridos (7 datas). Na segunda fase, os 6 primeiros se classificam e se juntam a Vovô e Leão em sistema de pontos corridos (7 datas). A semifinal será disputada em jogo único (1 data) e a final da mesma maneira (1 data). No total, 16 datas para finalização do certame.

Participam do Cearense Série A 2021: Fortaleza Esporte Clube, Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube, Guarany Sporting Club, Caucaia Esporte Clube, Futebol Clube Atlético Cearense, Pacajus Esporte Clube, Barbalha Futebol Clube, Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa e Crato Esporte Clube.