Campeonato Brasileiro da Série A será disputado de janeiro a dezembro; entenda as novidades

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1) a reformulação do calendário do futebol nacional: a partir de 2026, o Campeonato Brasileiro da Série A será disputado entre janeiro e dezembro. A mudança terá grande impacto porque o torneio terá seu pontapé inicial em 28 de janeiro e se encerrará em 2 de dezembro.

Com isso, a largada do Brasileiro deixará de coincidir com o fim dos estaduais, que seguirão disputados entre 11 de janeiro e 15 de março. Em algumas semanas haverá sobreposição: partidas estaduais no meio da semana e rodadas do Nacional aos fins de semana. Para as finais estaduais, fará-se uma pausa: naquele período, não haverá jogos do Brasileiro.

A CBF justifica a mudança como uma ação para “introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro”, com o Campeonato Brasileiro ocupando boa parte do calendário anual.

Pausa para a Copa do Mundo

No novo formato, o Brasileirão terá uma interrupção de cinco semanas durante a disputa da Copa do Mundo, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. A pausa ocorrerá da primeira semana de junho até a segunda semana de julho.