Caio Max será o árbitro de Ceará x Mirassol pela Série B; veja arbitragem completa

Caio Max (RN) será o árbitro da partida entre Ceará e Mirassol neste sábado (17), pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. De acordo com o site oficial do clube, esta será a 16ª vez que o potiguar apitará um jogo oficial do Ceará.

Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa serão os dois assistentes que completam o trio de arbitragem que estará em campo na Arena Castelão. Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, cearense, será o quarto árbitro na partida.

Legenda: O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Paulo Renato Coelho (RJ) será o árbitro de vídeo (VAR). O restante da equipe de arbitragem será composta por Carlos Henrique Souza e Giulliano Bozzano, como assistente e observador do VAR, José Mocellin, assessor, e Tatiana Guedes, quality manager.

Ceará e Mirassol entram em campo neste sábado (17), às 17h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 21ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.