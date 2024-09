Caio Alexandre reencontra torcida do Fortaleza no Castelão após saída conturbada

Caio Alexandre, volante do Bahia, deve reencontrar a torcida do Fortaleza na Arena Castelão pela primeira vez desde a sua saída conturbada do Tricolor do Pici entre as temporadas 2023 e 2024. Fortaleza e Bahia duelam no sábado (21), pela Série A.

O meio-campista já enfrentou o Fortaleza depois que acertou com o Bahia, mas a partida foi disputada em Salvador (BA), no primeiro turno da Série A do Brasileirão 2024. Naquela ocasião, o Bahia venceu por 1 a 0.

Depois de uma passagem vitoriosa pelo Fortaleza, com 77 partidas disputadas, seis gols e seis assistências, Caio Alexandre acertou com o Bahia, onde já soma 53 jogos, três gols e quatro assistências, sendo titular do Esquadrão.

Fortaleza e Bahia entram em campo no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.