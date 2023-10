Caio Alexandre fala sobre dedicação visando Seleção: “É o sonho da minha vida”

Titular absoluto do Fortaleza, o volante Caio Alexandre vem arrancando elogios de torcedores e da crônica esportiva no cenário nacional pelas boas atuações no Tricolor. Aos 24 anos, o jogador não esconde o desejo de vestir a amarelinha.

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, nesta quarta-feira (04), Caio comentou sobre o que representaria para ele ser convocado neste novo ciclo de Copa do Mundo. "É o sonho da minha vida. Tem grandes jogadores lá também, mas eu trabalho, me dedico para um dia, se Deus quiser, viver isso. Se eu tiver uma oportunidade, vai ser o dia mais feliz da minha vida”, disse.

O camisa 8 do Fortaleza deixou claro que acredita ser possível defender a Seleção Brasileira, especialmente pelo bom momento que vive. “Deixa Deus trilhar meu caminho. Passo a passo, acho que as coisas podem acontecer sim", acredita.

Tabu

Se o bom momento do volante do Fortaleza convencer Fernando Diniz a uma convocação dele para representar o Brasil, Caio quebraria um tabu histórico. Nunca um atleta jogando em um time cearense serviu à Seleção.

Com o Fortaleza finalista da Copa Sul-Americana e na primeira página da classificação da Série A do Brasileiro, o elenco do Leão ganha mais visibilidade e os bons números do camisa 8 podem contribuir para que ele seja notado por Diniz.

Na competição da Conmebol, por exemplo, Caio Alexandre é o 7º jogador com maior número de passes certos, além de ser o 9º em desarmes. Já no Campeonato Brasileiro, está no G-5 de atletas com passes corretos e é o 7º que mais desarma. Os números são do site especializado SofaScore. Além da precisão ao passar a bola e boa atuação na retomada da posse, o volante tem cinco gols e seis assistências.

Em 2021, o então técnico da canarinho, Tite, revelou em coletiva que o meia-atacante Vina, destaque do Ceará na época, esteve em uma pré-lista da Seleção Brasileira. De lá para cá, não se sabe se outro jogador atuando no futebol cearense foi pelo menos cogitado para vestir a amarelinha.