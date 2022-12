Cafu indica nomes de Rogério Ceni e Fernando Diniz para a Seleção Brasileira

O ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial em 2002, defende a contratação de um treinador jovem e brasileiro para a comandar a Seleção Brasileira a partir de 2023. A declaração do capitão do penta foi feita em um Doha, no Catar, durante um torneio de jogadores “lendários” promovido pela Fifa.

“Eu daria para um jovem brasileiro para que pudesse mostrar seu trabalho e seu talento na seleção brasileira, Rogério Ceni e Fernando Diniz são dois bons nomes”, afirmou o ex-jogador da Amarelinha. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar e a saída de Tite, diversos nomes foram especulados para assumir o comando da Seleção.

Nesse sentido, o principal debate tem sido entre pessoas que defendem a contratação de um treinador estrangeiro e outras que dão preferência a técnicos brasileiros. A possibilidade de um treinador estrangeiro tem agitado as redes sociais. Um dos nomes especulados seria o de Carlo Ancelotti, quatro vezes campeão da Liga dos Campeões e hoje no Real Madrid.

Entre os brasileiros, um dos mais citados tem sido Fernando Diniz, que atualmente comanda o Fluminense, tendo renovado recentemente seu contrato com o clube. Rogério Ceni, outro treinador especulado, acumula passagens vitoriosas pelo Fortaleza e atualmente está à frente do São Paulo.

TORCIDA PELA ARGENTINA

Apesar da rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, Cafu confirmou que irá torcer pelos sul-americanos na final da Copa do Mundo do Catar. “Eu vou torcer para o Messi e, torcendo para o Messi, automaticamente você torce para a Argentina. O Messi vem fazendo uma competição importante, chamou a responsabilidade”, disse o ex-jogador.

Ele aproveitou a ocasião para comentar sobre a eliminação da Seleção Brasileira. “Aqueles quatro minutos finais, foi a única coisa que faltou. Uma falta de atenção tirou a seleção brasileira das semifinais da Copa do Mundo. Uma pena porque tinha jogadores jovens, jogadores bons, ao mesmo tempo atletas experientes. Uma simples falta de atenção fez com que o Brasil saísse da Copa do Mundo”, afirmou.