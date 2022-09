Barcelona goleia Cádiz em jogo paralisado por torcedor com ataque cardíaco

Com mais um gol de Robert Lewandowski - o sexto no Campeonato Espanhol -, o Barcelona conheceu a quarta vitória consecutiva ao derrotar o lanterna Cádiz por 4 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Nuevo Mirandilla, pela quinta rodada. Os gols do Barça foram marcados por F. de Jong, Lewandowski, Fati e Dembele

O jogo foi marcado por uma paralisação no segundo tempo porque um torcedor apresentou problema cardíaco na arquibancada.

O jogo chegou a ficar interrompido por quase uma hora para atendimento de um torcedor nas arquibancadas. Ele apresentou um problema cardíaco e foi levado ao hospital mais próximo.





Na Tabela

A vitória fez o Barcelona assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 13 pontos, um a mais que o Real Madrid, que entra em campo neste domingo para enfrentar o Mallorca. O Cádiz, por outro lado, segue ainda sem pontuar.







