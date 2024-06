Bruno Pacheco perdeu minutos como titular no Fortaleza após chegada de Felipe Jonatan; veja números

Uma disputa pela titularidade na defesa do Fortaleza vem passando desapercebida. Com números bem parecidos, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, titular absoluto no ano passado e início deste ano, viu sua minutagem diminuir após a chegada de Felipe Jonatan.

Vindo do Santos, o lateral de 26 anos chegou ao Tricolor em abril e polarizou os números na posição. Desde sua chegada, o atleta foi titular em 5 dos 11 jogos do Leão na Série A. Já Pacheco foi o dono da posição nos demais jogos. Contudo, por mais que Felipe tenha disputado uma partida a menos, ele possui 18 minutos a mais que Pacheco durante o período de 11 jogos.

Além do número de atuações, ambos os defensores possuem números similares em passes certos, cruzamentos corretos, lançamentos certos, assistência para finalização, rebatidas e desarmes. Veja abaixo os dados estatísticos dos dois laterais.

VEJA OS NÚMEROS

Legenda: Bruno Pacheco e Felipe Jonatan disputam a titularidade na posição Foto: Reprodução/Jogada

Bruno Pacheco

6 jogos

113 passes certos (33 passes errados)

0 cruzamentos certos (7 errados)

1 lançamento certo (6 errados)

0 viradas de jogo certas (0 erradas)

1 assistência para finalização

27 rebatidas (afastar a bola da defesa)

4 desarmes

Felipe Jonatan