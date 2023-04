Bruno Mezenga, jogador do Água Santa, ganhou apelido por conta de novela da Globo; entenda

O nome do experiente atacante Bruno Mezenga, autor dos dois gols da vitória do Água Santa por 2 a 1 sobre o Palmeiras no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2023, foi um dos mais comentados no futebol brasileiro no último final de semana. Mas o verdadeiro nome do destaque do Paulistão é Bruno Ferreira Mombra Rosa.

O apelido “Mezenga” teve origem quando Bruno ainda era atleta de futsal e foi chamado dessa forma pelo seu treinador, em referência a um personagem da novela “Rei do Gado”, transmitida pela Rede Globo entre 1996 e 1997. No enredo da novela, um dos principais personagens era Bruno Berdinazzi Mezenga, interpretado pelo ator Antônio Fagundes.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Bruno Mezenga defendeu diversas equipes do futebol brasileiro, como Fortaleza, Macaé, São Caetano, Vila Nova, Ferroviária, Goiás, CSA e Água Santa. O atacante de 34 anos também acumula passagens pelo futebol internacional, principalmente na Turquia.

O jogador chegou ao Água Santa para a temporada 2013. Em 13 jogos disputados com a camisa da equipe paulista, Bruno acumula sete gols marcados. Ele é o atual vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 2023, atrás apenas de Róger Guedes e Galoppo, empatados com oito gols cada.