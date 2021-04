Bruno Melo comemora gol da classificação do Fortaleza e projeta duelo com o Bahia

O lateral-esquerdo Bruno Melo foi o herói da classificação do Fortaleza para as semifinais da Copa do Nordeste. Ele marcou o gol da vitória diante do CSA por 2 a 1, em partida difícil, nesse sábado (17), na Arena Castelão.

Ele comentou o gol, que diz ser fruto de jogadas trabalhadas nos treinamentos no Pici.

"Não tem segredo nenhum, procuro me posicionar bem, é onde o professor me pede. Que uma hora a bola vai chegar e eu vou colocar para dentro. O que eu faço dentro de campo é o que eu faço no dia a dia, o que o professor sempre me pede".

Powered by RedCircle

Bahia

Sobre o adversário do Leão nas semifinais, o Bahia, Bruno Melo classificou o jogo como uma guerra. A partida única será de mando do Fortaleza, por ter a melhor campanha na classificação geral, mas a data da partida será definida ainda pela CBF.

"A gente espera fazer um grande jogo, não vai ser fácil, vai ser uma guerra contra eles aqui. A gente vai trabalhar bem, se preparar bem para ir em busca da tão sonhada final".