Bruno Henrique, do Flamengo, é suspenso por 12 jogos em caso de manipulação de apostas

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi suspenso por 12 jogos. O atleta foi julgado nesta quinta-feira (4) por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em uma partida contra o Santos. O jogo em questão foi contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento durou mais de outo horas. A defesa do atleta pode recorrer.

O jogador de 34 anos ainda enfrentará um julgamento criminal por acusações de fraude esportiva, processo que pode levar a penas de dois a seis anos de prisão.

Além do atacante, outras sete pessoas fizeram parte da investigação: Wander Nunes Pinto (irmão do joador), Ludymilla Araújo Lima (cunhada do atleta) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima), além de Andryl Sales Nascimento dos Reis, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos (todos amigos do irmão do atleta, de acordo com a investigação). Ludymilla e Poliana não foram denunciadas pelo STJD.

Além do gancho de 12 jogos, válido somente para competições nacionais, o STJD também condenou Bruno Henrique a pagar uma multa de R$ 60 mil por "violação de ética desportiva".