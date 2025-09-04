Julgamento de Bruno Henrique ao vivo: assista audiência do STJD e veja possível punição

O atacante Bruno Henrique, jogador do Flamengo, está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro (RJ). A entidade transmite o julgamento ao vivo. Assista abaixo:

ASSISTA AO JULGAMENTO DE BRUNO HENRIQUE, DO FLAMENGO

Bruno Henrique é acusado de ter forçado um cartão amarelo na partida entre Flamengo e Santos, na Série A do Brasileirão 2023. Ele supostamente teria forçado o cartão para beneficiar apostadores esportivos.

O atacante do Flamengo pode ser suspenso por até dois anos, caso seja considerado culpado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Bruno Henrique foi denunciado em mais de um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ).