Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Julgamento de Bruno Henrique ao vivo: assista audiência do STJD e veja possível punição

Atacante é acusado de ter forçado cartão amarelo para beneficiar apostadores

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Jogada
Legenda: Bruno Henrique comemora gol do Flamengo em jogo do Super Mundial de Clubes
Foto: FRANCK FIFE / AFP

O atacante Bruno Henrique, jogador do Flamengo, está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro (RJ). A entidade transmite o julgamento ao vivo. Assista abaixo:

ASSISTA AO JULGAMENTO DE BRUNO HENRIQUE, DO FLAMENGO

Bruno Henrique é acusado de ter forçado um cartão amarelo na partida entre Flamengo e Santos, na Série A do Brasileirão 2023. Ele supostamente teria forçado o cartão para beneficiar apostadores esportivos.

O atacante do Flamengo pode ser suspenso por até dois anos, caso seja considerado culpado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Bruno Henrique foi denunciado em mais de um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ).

 

Assuntos Relacionados
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo em jogo do Super Mundial de Clubes

Jogada

Julgamento de Bruno Henrique ao vivo: assista audiência do STJD e veja possível punição

Atacante é acusado de ter forçado cartão amarelo para beneficiar apostadores

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto das reações da torcida do Fortaleza após anúncio de Palermo

Jogada

As reações da torcida do Fortaleza após anúncio de Palermo; veja posts e memes

O argentino Martín Palermo foi anunciado como o novo técnico do Fortaleza

Daniel Farias Há 51 minutos
Foto de Martín Palermo, campeão pelo Olimpia no Paraguai

Jogada

Campeão no Paraguai e mais: os números de Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

Argentino de 51 anos foi anunciado na última quarta-feira (4)

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Ancelotti orientando jogadores do Brasil no empate com o Equador, em sua estreia na Seleção Brasileira

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025

Daniel Farias 04 de Setembro de 2025
Técnico Martín Palermo

Jogada

Acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas e elenco pesou para o sim

Técnico argentino avaliou bem o plantel do Tricolor e clube acredita em impacto junto aos jogadores

Brenno Rebouças 04 de Setembro de 2025
Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Jogada

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG

André Almeida 04 de Setembro de 2025