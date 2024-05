Bruninho ignora cumprimento de Facundo Barceló após eliminação do Ceará na Copa do Brasil; assista

O meia-atacante Bruninho, do Ceará, se esquivou e ignorou um aperto de mão oferecido pelo companheiro de Vovô Facundo Barceló logo após a eliminação da equipe para o CRB na Copa do Brasil, ainda no gramado da Arena Castelão.

Em campo, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 para a equipe alagoana e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Vovô havia perdido por 1 a 0 no jogo de ida e precisava vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.

Após a repercussão negativa do episódio, Bruninho foi a público pedir desculpas ao companheiro de equipe. Ele utilizou o seu perfil oficial em uma rede social para se desculpar do atacante Facundo Barceló.

"Ao meu irmão Barceló, minhas sinceras desculpas. Tudo isso não condiz com a forma que fui criado, estava com a cabeça quente com tudo o que envolveu a partida de hoje (quinta). Sigo focado e engajado com todos os objetivos do clube", disse Bruninho.