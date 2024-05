Ceará deixa Copa do Brasil de 2024 com premiação milionária, mas meta não atingida; veja valores

O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 pelo CRB. Na 3ª fase da competição, após perder por 1 a 0 na ida, o time cearense voltou a ser superado pelo mesmo placar na Arena Castelão, nesta quinta-feira (23), deixando a competição com premiação milionária pela participação na competição.

Assim, deixou o torneio com R$ 2,2 milhões conquistados por participar da 3ª fase, não ganhando o bônus de R$ 3,4 milhões caso tivesse avançado. O Vovô iniciou nesta etapa da Copa do Brasil devido ao título da Copa do Nordeste de 2023.

Na Copa do Brasil, o melhor resultado foi em 1994, quando terminou superado pelo Grêmio em uma final polêmica Pelo regulamento, os confrontos das oitavas são definidos via sorteio. As equipes que avançarem às quartas ganham R$ 4,5 milhões em prêmio.

A meta da gestão alvinegra em 2024 era chegar, no mínimo, às quartas de final. Na temporada, após título do Campeonato Cearense e a eliminação na Copa do Nordeste, o Ceará foca todas as atenções na disputa da Série B do Brasileiro.

Premiações da Copa do Brasil de 2024

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 787 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,2 milhões

Oitavas de final: R$ 3,4 milhões

Quartas de final: R$ 4,5 milhões

Semifinal: R$ 9,4 milhões

Vice-campeão: R$ 31 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões